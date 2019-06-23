Депутат считает, что ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на акцию грузинских футболистов

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал политическую акцию футболистов ряда грузинских клубов.
Депутат считает, что ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на акцию грузинских футболистов
  • РИА Новости

«Я считаю, что ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на ситуацию, как минимум наложив штрафы, они должны заметить это. Иначе мы увидим огромное количество других политических, экономических лозунгов», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что если международные футбольные организации оставят произошедшее без внимания, то это станет сигналом для повторения подобного, но уже в других странах и по другим поводам.

«ФИФА всегда говорит, что она вне политики и за чистый спорт. К сожалению, спорт опять стал инструментом достижения политических целей», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что в Грузии футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках против «оккупации».

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