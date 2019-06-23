Бочарова и Воронина завоевали серебро на молодёжном ЧМ по пляжному волейболу

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина заняли второе место на чемпионате мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 21 года (U-21) в таиландском Удонтхани.

РИА Новости

В финале соревнований российский дуэт проиграл бразильянкам Виктории Лопес Перейре Тосте и Витории де Соузе Родригес со счётом 1:2 (21:17, 15:21, 13:15). Бронзу завоевали представительницы Испании Даниэла Альварес Мендоза и Мария Белен Каро Маркес де Акуна, одержавшие победу над немками Свеньей Мюллер и Сарой Шульц — 2:0 (21:10, 21:18). Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Болгарию в матче волейбольной Лиги наций.