Бочарова и Воронина завоевали серебро на молодёжном ЧМ по пляжному волейболу
- РИА Новости
В финале соревнований российский дуэт проиграл бразильянкам Виктории Лопес Перейре Тосте и Витории де Соузе Родригес со счётом 1:2 (21:17, 15:21, 13:15).
Бронзу завоевали представительницы Испании Даниэла Альварес Мендоза и Мария Белен Каро Маркес де Акуна, одержавшие победу над немками Свеньей Мюллер и Сарой Шульц — 2:0 (21:10, 21:18).
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Болгарию в матче волейбольной Лиги наций.