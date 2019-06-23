Бочарова и Воронина завоевали серебро на молодёжном ЧМ по пляжному волейболу

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Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина заняли второе место на чемпионате мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 21 года (U-21) в таиландском Удонтхани.
Бочарова и Воронина завоевали серебро на молодёжном ЧМ по пляжному волейболу
  • РИА Новости

В финале соревнований российский дуэт проиграл бразильянкам Виктории Лопес Перейре Тосте и Витории де Соузе Родригес со счётом 1:2 (21:17, 15:21, 13:15).

Бронзу завоевали представительницы Испании Даниэла Альварес Мендоза и Мария Белен Каро Маркес де Акуна, одержавшие победу над немками Свеньей Мюллер и Сарой Шульц — 2:0 (21:10, 21:18).

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Болгарию в матче волейбольной Лиги наций.

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