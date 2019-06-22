Сборная Чили обыграла Эквадор и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки

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В матче второго тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили сумела победить команду Эквадора, завоевав путёвку в следующий раунд турнира.
Сборная Чили обыграла Эквадор и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки
  • globallookpress.com
  • © Tiago Caldas/ZUMAPRESS.com

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу чилийской команды.

В составе победителей забивали Хосе Фуэнсалида и Алексис Санчес, у сборной Эквадора единственный мяч ударом с пенальти провёл Эннер Валенсия.

После двух туров в группе С сборная Чили имеет максимальный результат — шесть очков. Это обеспечивает команде выход в плей-офф.

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