Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали ЧЕ в Дюссельдорфе
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В финале соревнований отечественные спортсменки оказались сильнее команды Венгрии, победив со счётом 45:34.
Бронзовыми призёрами чемпионата Европы стали французские саблистки, в поединке за третье место победившие соперниц из Италии — 45:42.
Золото в командных соревнованиях у женщин стало для сборной России вторым на чемпионате Европы в Дюссельдорфе. Также отечественные фехтовальщики завоевали две серебряные и две бронзовые медали.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по фехтованию на рапирах не сумела выйти в финал чемпионата Европы в Дюссельдорфе.