Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали ЧЕ в Дюссельдорфе

Женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Софьи Великой, Яны Егорян, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной одержала победу на чемпионате Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

В финале соревнований отечественные спортсменки оказались сильнее команды Венгрии, победив со счётом 45:34.

Бронзовыми призёрами чемпионата Европы стали французские саблистки, в поединке за третье место победившие соперниц из Италии — 45:42.

Золото в командных соревнованиях у женщин стало для сборной России вторым на чемпионате Европы в Дюссельдорфе. Также отечественные фехтовальщики завоевали две серебряные и две бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по фехтованию на рапирах не сумела выйти в финал чемпионата Европы в Дюссельдорфе.