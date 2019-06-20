Женская сборная России по волейболу проиграла Нидерландам в заключительном матче Лиги наций
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- РИА Новости
Эта неудача стала для отечественных спортсменок 12-й в 15 поединках предварительного этапа Лиги наций.
Одержав всего три победы, женская сборная России заняла 14-е место в турнирной таблице соревнования, участие в котором принимали 16 команд, и не сумела пробиться в его финальный этап. Он пройдёт с 3 по 7 июля 2019 года в китайском Нанкине.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу проиграла Таиланду в Лиге наций.