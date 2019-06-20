Женская сборная России по волейболу проиграла Нидерландам в заключительном матче Лиги наций

В матче заключительного, 15-го тура волейбольной Лиги наций, который проходил в Екатеринбурге, женская сборная России потерпела поражение от команды Нидерландов со счётом 0:3.

Эта неудача стала для отечественных спортсменок 12-й в 15 поединках предварительного этапа Лиги наций.

Одержав всего три победы, женская сборная России заняла 14-е место в турнирной таблице соревнования, участие в котором принимали 16 команд, и не сумела пробиться в его финальный этап. Он пройдёт с 3 по 7 июля 2019 года в китайском Нанкине.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу проиграла Таиланду в Лиге наций.