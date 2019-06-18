Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от США в Лиге наций
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- РИА Новости
Эта неудача стала для отечественных волейболисток, досрочно утративших шансы на выход в финальный этап Лиги наций, десятой — в 13 поединках предварительной стадии турнира.
В матче предпоследнего, 14-го, тура Лиги наций женская сборная России по волейболу сыграет с командой Таиланда. Встреча запланирована на 19 июня.
Ранее сообщалось, что женская сборная России обыграла команду Болгарии в волейбольной Лиге наций.