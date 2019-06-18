Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от США в Лиге наций

В матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций, который проходил в Екатеринбурге, женская сборная России потерпела поражение от команды США со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).

© Павел Лисицын

РИА Новости

Эта неудача стала для отечественных волейболисток, досрочно утративших шансы на выход в финальный этап Лиги наций, десятой — в 13 поединках предварительной стадии турнира. В матче предпоследнего, 14-го, тура Лиги наций женская сборная России по волейболу сыграет с командой Таиланда. Встреча запланирована на 19 июня. Ранее сообщалось, что женская сборная России обыграла команду Болгарии в волейбольной Лиге наций.