Россиянин Карасёв вошёл в число арбитров УЕФА элитной категории на следующий сезон

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил россиянина Сергея Карасёва в число арбитров элитной категории на сезон-2019/20.
Россиянин Карасёв вошёл в число арбитров УЕФА элитной категории на следующий сезон
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена судейского комитета Российского футбольного союза Леонида Калошина.

Отмечается, что в первую категорию арбитров УЕФА на следующий сезон вошли россияне Алексей Еськов и Сергей Иванов, во вторую — Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, а Владимир Москалёв и Алексей Матюнин были включены в третью категорию.

В качестве главного судьи Карасёв обслуживал два матча чемпионата Европы по футболу 2016 года, а также один поединок чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

Ранее сообщалось, что бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу по подозрению в коррупции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить