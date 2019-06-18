Россиянин Карасёв вошёл в число арбитров УЕФА элитной категории на следующий сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил россиянина Сергея Карасёва в число арбитров элитной категории на сезон-2019/20.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена судейского комитета Российского футбольного союза Леонида Калошина.

Отмечается, что в первую категорию арбитров УЕФА на следующий сезон вошли россияне Алексей Еськов и Сергей Иванов, во вторую — Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, а Владимир Москалёв и Алексей Матюнин были включены в третью категорию.

В качестве главного судьи Карасёв обслуживал два матча чемпионата Европы по футболу 2016 года, а также один поединок чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

Ранее сообщалось, что бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу по подозрению в коррупции.