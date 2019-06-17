Отец Влашича рассказал, останется ли его сын в ЦСКА

Йошко Влашич, отец хорватского полузащитника Николы Влашича, высказал мнение о будущем своего сына, в минувшем сезоне выступавшего на правах аренды за ЦСКА.

«Думаю, очень скоро всё станет понятно. Может быть, до конца месяца. Не секрет, что Россия и Москва — в сердце Николы. ЦСКА — подходящий клуб для него. Гончаренко — великолепный тренер, у команды много фанатов. Коллектив молодой, перспективный. Никола уже пережил с московским клубом несколько прекрасных моментов, но сейчас нужно думать о следующем сезоне», — приводит слова Влашича-старшего «Спорт-Экспресс».

21-летний Влашич присоединился к ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. В активе хорватского хавбека 31 матч в составе армейцев. За ЦСКА он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по поводу Влашича.