Отец Влашича рассказал, останется ли его сын в ЦСКА

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Йошко Влашич, отец хорватского полузащитника Николы Влашича, высказал мнение о будущем своего сына, в минувшем сезоне выступавшего на правах аренды за ЦСКА.
Отец Влашича рассказал, останется ли его сын в ЦСКА
  • Reuters

«Думаю, очень скоро всё станет понятно. Может быть, до конца месяца. Не секрет, что Россия и Москва — в сердце Николы. ЦСКА — подходящий клуб для него. Гончаренко — великолепный тренер, у команды много фанатов. Коллектив молодой, перспективный. Никола уже пережил с московским клубом несколько прекрасных моментов, но сейчас нужно думать о следующем сезоне», — приводит слова Влашича-старшего «Спорт-Экспресс».

21-летний Влашич присоединился к ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. В активе хорватского хавбека 31 матч в составе армейцев. За ЦСКА он забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по поводу Влашича.

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