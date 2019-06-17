Черевченко: на сборах в Туле «Арсенал» могут пополнить новые футболисты

Короткая ссылка
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о подготовке команды к следующему сезону.
Черевченко: на сборах в Туле «Арсенал» могут пополнить новые футболисты
  • РИА Новости

«Тульский сбор пройдут не все игроки — часть была вызвана в свои национальные сборные. Они присоединятся к нам уже в Австрии. На сборах в Туле команду могут пополнить несколько новых футболистов. Довольны, что в первые дни подготовки удалось закончить сделку по Евгению Луценко», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне «Арсенал» завершил сезон на шестом месте в чемпионате России и завоевал право выступить в квалификации Лиги Европы.

Ранее тульский «Арсенал» сообщил о трансфере Луценко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить