Черевченко: на сборах в Туле «Арсенал» могут пополнить новые футболисты

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о подготовке команды к следующему сезону.

«Тульский сбор пройдут не все игроки — часть была вызвана в свои национальные сборные. Они присоединятся к нам уже в Австрии. На сборах в Туле команду могут пополнить несколько новых футболистов. Довольны, что в первые дни подготовки удалось закончить сделку по Евгению Луценко», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне «Арсенал» завершил сезон на шестом месте в чемпионате России и завоевал право выступить в квалификации Лиги Европы.

Ранее тульский «Арсенал» сообщил о трансфере Луценко.