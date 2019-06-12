Агент анонсировал переход бразильского футболиста в «Динамо»

Паулу Аффонсу, представитель форварда швейцарского «Лугано» Карлиньоса, рассказал о переговорах с московским «Динамо».

«Мы находимся в контакте с генеральным директором клуба Юрием Белкиным и главным тренером Дмитрием Хохловым. Они подтвердили наличие интереса у «Динамо» к Карлиньосу. Знаю, что московские скауты несколько раз посещали матчи «Лугано». Думаю, что трансфер в «Динамо» — вопрос одной недели», — цитирует агента «Чемпионат».

В прошлом сезоне Карлиньос провёл 31 матч в чемпионате Швейцарии, забив 13 мячей.

Ранее «Динамо» объявило о переходе футболиста «Ахмата» Плиева.