Женская сборная России пожелала удачи мужской команде в матче отбора ЧЕ-2020

Футболистки женской сборной России записали видеообращение в поддержку мужской национальной команды перед поединком отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром.

Reuters

«Удачи, парни», — обратились представительницы женской сборной России к мужской национальной команде в Twitter. Удачи, парни! @TeamRussia#НашиПарниpic.twitter.com/yAVkeWhIkw — Женская сборная (@WomenRussia) 11 июня 2019 г. Подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Кипра 11 июня в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее сообщалось, что Черчесов пригласил болельщиков посетить матч сборной России с Кипром.