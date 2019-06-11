Женская сборная России пожелала удачи мужской команде в матче отбора ЧЕ-2020

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Футболистки женской сборной России записали видеообращение в поддержку мужской национальной команды перед поединком отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром.
Женская сборная России пожелала удачи мужской команде в матче отбора ЧЕ-2020
  • Reuters

«Удачи, парни», — обратились представительницы женской сборной России к мужской национальной команде в Twitter.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Кипра 11 июня в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Черчесов пригласил болельщиков посетить матч сборной России с Кипром.

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