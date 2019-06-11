Женская сборная России пожелала удачи мужской команде в матче отбора ЧЕ-2020
- Reuters
«Удачи, парни», — обратились представительницы женской сборной России к мужской национальной команде в Twitter.
Удачи, парни! @TeamRussia#НашиПарниpic.twitter.com/yAVkeWhIkw— Женская сборная (@WomenRussia) 11 июня 2019 г.
Подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Кипра 11 июня в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что Черчесов пригласил болельщиков посетить матч сборной России с Кипром.