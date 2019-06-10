Роналду ответил, заслуживает ли он «Золотой мяч»

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он по итогам нынешнего сезона награду лучшему игроку мира — «Золотой мяч».
Роналду ответил, заслуживает ли он «Золотой мяч»
  • Reuters

«В этом сезоне я выиграл три трофея, так что моя игра хороша. Ещё ни в одном сезоне я не играл плохо. В этом году всё также было отлично. В последние 16 лет моя статистика говорит за себя. Что мне ещё надо сделать?» — цитирует португальца AS.

При этом он отметил, что решать, кто получит «Золотой мяч», в любом случае будут другие люди, а не он.

«Не хочу оценивать себя», — добавил Роналду.

В этом сезоне Роналду стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии в составе «Ювентуса», а также выиграл Лигу наций вместе с Португалией.

Ранее сообщалось, что три гола Роналду признаны лучшими в Лиге наций.

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