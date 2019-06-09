Мужская сборная России одержала пятую победу в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Италии в матче второго этапа волейбольной Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (29:27, 25:16, 25:18) в пользу российской команды.

Для сборной России эта победа стала пятой в шести матчах, что позволило команде занять четвёртое место в турнирной таблице.

Следующим соперником подопечных Туомаса Саммельвуо станет сборная Польши. Матч пройдёт 14 июня.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России победила команду США в матче волейбольной Лиги наций.