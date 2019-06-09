Американская фигуристка проведёт тренировочный сбор в группе Мишина

Короткая ссылка
Американка Брэди Теннелл сообщила, что проведёт тренировочный сбор в группе российского специалиста Алексея Мишина.
Американская фигуристка проведёт тренировочный сбор в группе Мишина
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Я начала тренировки на сборе с мистером Мишиным, в этой работе я хочу доучить то, что уже умею, ведь мне надо улучшить свои навыки. Для меня работа в группе Мишина — это потрясающий опыт. Но наше сотрудничество рассчитано только на время этого ледового сбора, а 16 июня я возвращаюсь в США», — приводит слова Теннелл РИА Новости.

Тренировочный сбор группы Мишина проходит во французском Куршевеле.

21-летняя американка заняла седьмое место на чемпионате мира 2019 года. Она также является победительницей первенства США 2018 года.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева не обращалась в ФФККР в связи с оскорбительным письмом фаната.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить