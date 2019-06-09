Американская фигуристка проведёт тренировочный сбор в группе Мишина

Американка Брэди Теннелл сообщила, что проведёт тренировочный сбор в группе российского специалиста Алексея Мишина.

«Я начала тренировки на сборе с мистером Мишиным, в этой работе я хочу доучить то, что уже умею, ведь мне надо улучшить свои навыки. Для меня работа в группе Мишина — это потрясающий опыт. Но наше сотрудничество рассчитано только на время этого ледового сбора, а 16 июня я возвращаюсь в США», — приводит слова Теннелл РИА Новости.

Тренировочный сбор группы Мишина проходит во французском Куршевеле.

21-летняя американка заняла седьмое место на чемпионате мира 2019 года. Она также является победительницей первенства США 2018 года.

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