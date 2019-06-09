В Украинскую премьер-лигу вышла команда из села с населением 1600 человек

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«Колос» из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области вышел в высший дивизион чемпионата Украины по футболу.
В Украинскую премьер-лигу вышла команда из села с населением 1600 человек
  • © koloskovalivka.com

В стыковых матчах команда одолела одесский «Черноморец». Первая игра завершилась ничьей со счётом 0:0, а в ответном матче победу отпраздновала команда из Ковалёвки.

Ковалёвка станет самым маленьким населённым пунктом в истории, где будут проводиться встречи Украинской премьер-лиги. В селе проживает 1600 человек.

При этом домашний стадион коллектива рассчитан на 2500 зрителей.

Ранее украинский футболист Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией.

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