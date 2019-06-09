Сборная Италии крупно победила Грецию в квалификации к Евро-2020
Матч, проходивший в Афинах, завершился со счётом 0:3.
Сборная Италии забила три мяча в первом тайме, впоследствии доведя матч до победы. В составе победителей голы на счету Николо Бареллы, Лоренцо Инсиньё и Леонардо Бонуччи.
Сборная Италии возглавляет группу J, имея в своём активе три победы в трёх поединках. Сборная Греции находится на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что cборная Бельгии разгромила Казахстан в отборочной встрече к ЧЕ-2020.