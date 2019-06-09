Сборная Италии крупно победила Грецию в квалификации к Евро-2020

В матче группы J отборочной турнира к чемпионату Европы-2020 сборная Италии обыграла команду Греции.

Матч, проходивший в Афинах, завершился со счётом 0:3.

Сборная Италии забила три мяча в первом тайме, впоследствии доведя матч до победы. В составе победителей голы на счету Николо Бареллы, Лоренцо Инсиньё и Леонардо Бонуччи.

Сборная Италии возглавляет группу J, имея в своём активе три победы в трёх поединках. Сборная Греции находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что cборная Бельгии разгромила Казахстан в отборочной встрече к ЧЕ-2020.