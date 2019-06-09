Сборная Италии крупно победила Грецию в квалификации к Евро-2020

Короткая ссылка
В матче группы J отборочной турнира к чемпионату Европы-2020 сборная Италии обыграла команду Греции.

Матч, проходивший в Афинах, завершился со счётом 0:3.

Сборная Италии забила три мяча в первом тайме, впоследствии доведя матч до победы. В составе победителей голы на счету Николо Бареллы, Лоренцо Инсиньё и Леонардо Бонуччи.

Сборная Италии возглавляет группу J, имея в своём активе три победы в трёх поединках. Сборная Греции находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что cборная Бельгии разгромила Казахстан в отборочной встрече к ЧЕ-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить