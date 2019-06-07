Сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Португалии в матче второго этапа волейбольной Лиги наций.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) в пользу хозяев площадки.
Следующим соперником российской команды станет сборная США. Матч состоится 8 июня.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу уступила Польше в Лиге наций.
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