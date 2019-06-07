Сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче Лиги наций

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Португалии в матче второго этапа волейбольной Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) в пользу хозяев площадки.

Следующим соперником российской команды станет сборная США. Матч состоится 8 июня.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу уступила Польше в Лиге наций.