Бойцы Тухугов и Абубакар Нурмагомедов подписали контракты с UFC

Короткая ссылка
Российские бойцы Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов заключили контракты с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Бойцы Тухугов и Абубакар Нурмагомедов подписали контракты с UFC
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Вчера поступила хорошая новость о том, что со мной продлили, а с Абубакаром Нурмагомедовым подписали контракт в UFC. Сентябрь обещает быть интересным», — написал Тухугов в Instagram.

Ожидается, что оба спортсмена проведут свои следующие поединки в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Там же выступит Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов опубликовал мотивирующий пост перед боем с Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить