Бойцы Тухугов и Абубакар Нурмагомедов подписали контракты с UFC

Российские бойцы Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов заключили контракты с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Вчера поступила хорошая новость о том, что со мной продлили, а с Абубакаром Нурмагомедовым подписали контракт в UFC. Сентябрь обещает быть интересным», — написал Тухугов в Instagram.

Ожидается, что оба спортсмена проведут свои следующие поединки в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Там же выступит Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов опубликовал мотивирующий пост перед боем с Порье.