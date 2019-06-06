Бойцы Тухугов и Абубакар Нурмагомедов подписали контракты с UFC
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«Вчера поступила хорошая новость о том, что со мной продлили, а с Абубакаром Нурмагомедовым подписали контракт в UFC. Сентябрь обещает быть интересным», — написал Тухугов в Instagram.
Ожидается, что оба спортсмена проведут свои следующие поединки в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Там же выступит Хабиб Нурмагомедов.
Ранее Нурмагомедов опубликовал мотивирующий пост перед боем с Порье.