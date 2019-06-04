Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»

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Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».

«В ближайшее время у нас состоится встреча с Павлом, на которой мы обсудим планы на будущее. Вероятнее всего, Дацюк выполнит своё обещание сыграть за команду из родного города. Также обсудим варианты в НХЛ», — цитирует агента игрока Дэна Мильштейна Detroit Free Press.

Также представитель хоккеиста добавил, что вероятность продолжения карьеры его подопечного в России составляет 90%. Павел Дацюк является почётным гражданином Екатеринбурга, где начинал свою профессиональную карьеру.

Ранее канадский хоккеист Дэвид Линг рассказал о работе с судьями в «Амуре».

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