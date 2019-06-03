Болельщик выхватил полотенце, которое теннисистка Кис хотела подарить ребёнку
- Reuters
По завершении встречи, в которой Кис одержала победу со счётом 6:2, 6:4, американка хотела подарить одно из своих полотенец юному болельщику. Когда она протянула руку с подарком, неизвестный мужчина средних лет выхватил полотенце и скрылся.
This is not right - @Madison_Keys giving her towel to a kid in the front row only to have it stolen. Second time at Roland Garros we've seen this. (TSN) pic.twitter.com/LjAYxnuhgM— Michael Gallo (@Galloots) 3 июня 2019 г.
За выход в полуфинал соревнований Кис посоревнуется с австралийкой Эшли Барти.
Ранее сообщалось, что Слован Стивенс обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».