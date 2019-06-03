Болельщик выхватил полотенце, которое теннисистка Кис хотела подарить ребёнку

Короткая ссылка
После матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» в котором встречались американка Мэдисон Кис и чешка Катержина Синякова, произошёл необычный эпизод.
Болельщик выхватил полотенце, которое теннисистка Кис хотела подарить ребёнку
  • Reuters

По завершении встречи, в которой Кис одержала победу со счётом 6:2, 6:4, американка хотела подарить одно из своих полотенец юному болельщику. Когда она протянула руку с подарком, неизвестный мужчина средних лет выхватил полотенце и скрылся.

За выход в полуфинал соревнований Кис посоревнуется с австралийкой Эшли Барти.

Ранее сообщалось, что Слован Стивенс обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить