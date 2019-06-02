Федерер стал самым возрастным участником 1/4 финала «Ролан Гаррос» с 1971 года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал одним из самых возрастных участников «Ролан Гаррос» в Открытую эру.

Выйдя в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2019, швейцарский теннисист Роджер Федерер стал одним из самых возрастных четвертьфиналистов в истории турнира. На момент победы в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» ему было 39 лет и 305 дней.

В последний раз спортсмен такого возраста выходил в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 1971 году. Им был венгр Иштван Гуйяш.

Ранее сообщалось, что Стивенс обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».