Александер-Арнольд установил уникальное достижение в ЛЧ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал автором уникального достижения в Лиге чемпионов.

Английский защитник стал первым в истории турнира футболистом до 21 года, выходившим в стартовом составе в двух финалах Лиги чемпионов подряд — в возрасте 20 лет 237 дней.

Арнольд сыграл с первых минут в финале сезона-2017/18 в Киеве с «Реалом», а также вышел на поле в стартовом составе финала сезона-2018/19 в Мадриде с «Тоттенхэм Хотспур».

Он является воспитанником «Ливерпуля» и дебютировал за основную команду 15 декабря 2016 года в матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Салах стал пятым африканским игроком, забившим в финале ЛЧ.