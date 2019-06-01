Александер-Арнольд установил уникальное достижение в ЛЧ

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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал автором уникального достижения в Лиге чемпионов.
Александер-Арнольд установил уникальное достижение в ЛЧ
  • Reuters

Английский защитник стал первым в истории турнира футболистом до 21 года, выходившим в стартовом составе в двух финалах Лиги чемпионов подряд — в возрасте 20 лет 237 дней.

Арнольд сыграл с первых минут в финале сезона-2017/18 в Киеве с «Реалом», а также вышел на поле в стартовом составе финала сезона-2018/19 в Мадриде с «Тоттенхэм Хотспур».

Он является воспитанником «Ливерпуля» и дебютировал за основную команду 15 декабря 2016 года в матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Салах стал пятым африканским игроком, забившим в финале ЛЧ.

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