«Ливерпуль» обыгрывает «Тоттенхэм» по итогам первого тайма финала ЛЧ

«Ливерпуль» обыгрывает лондонский «Тоттенхэм Хотспур» по итогам первого тайма финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.

После 45 минут встречи счёт — 1:0 в пользу мерсисайдцев. Арбитр встречи компенсировал две минуты к основному времени первого тайма.

Автором единственного на данный момент гола стал египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, забивший уже на второй минуте встречи с пенальти, который был назначен за игру рукой защитника «шпор» Муссы Сиссоко.

Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Ранее сообщалось, что Салах стал пятым африканским игроком, забившим в финале ЛЧ.