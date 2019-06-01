«Ливерпуль» обыгрывает «Тоттенхэм» по итогам первого тайма финала ЛЧ

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«Ливерпуль» обыгрывает лондонский «Тоттенхэм Хотспур» по итогам первого тайма финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.
«Ливерпуль» обыгрывает «Тоттенхэм» по итогам первого тайма финала ЛЧ
  • Reuters

После 45 минут встречи счёт — 1:0 в пользу мерсисайдцев. Арбитр встречи компенсировал две минуты к основному времени первого тайма.

Автором единственного на данный момент гола стал египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, забивший уже на второй минуте встречи с пенальти, который был назначен за игру рукой защитника «шпор» Муссы Сиссоко.

Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Ранее сообщалось, что Салах стал пятым африканским игроком, забившим в финале ЛЧ.

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