СМИ: В Москве задержали похитителей чемпиона Европы по тхэквондо

Полиция Москвы задержала трёх из четырёх подозреваемых в похищении чемпиона Европы по тхэквондо Сергея Чмуля.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, 24 мая четверо неизвестных посадили экс-спортсмена в свой автомобиль под угрозами уголовной ответственности и избиения. Один из подозреваемых представился сотрудником управления по борьбе с экономическими преступлениями. Помимо прочего, у потерпевшего забрали мобильный телефон.

Отмечается, что Чмуля удерживали неделю и заставили перечислить на счёт 14 млн рублей. Впоследствии бывший тхэквондист, который ныне является генеральным директором одной из столичных фирм, остался в квартире один, и 30 мая он смог сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

СК Москвы возбудил уголовное дело против трёх задержанных подозреваемых в возрасте от 21 до 30 лет. Они обвиняются по статьям «Вымогательство» и «Похищение человека». На данный момент устанавливается местонахождение четвёртого участника преступления.