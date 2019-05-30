РПЛ заняла шестое место по доходу среди европейских футбольных лиг в сезоне-2017/18

По сумме доходов за сезон-2017/18 Российская премьер-лига (РПЛ) уступила только пяти ведущим чемпионатам Европы.

РПЛ стала шестой лигой в Европе по общему доходу за сезон-2017/18. Как сообщается в исследовании аудиторской компании Deloitte, сумма составила €813 млн.

Первое место по общему доходу занимает Английская премьер-лига — €5,44 млрд. Далее идут чемпионаты Германии (€3,168 млрд), Испании (€3,073 млрд), Италии (€2,217 млрд) и Франции (€1,692 млрд). Главным источником доходов топ-5 чемпионатов является продажа прав на трансляции.

Ранее сообщалось, что в летнем Кубке «Матч Премьер» сыграют «Краснодар», «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.