РПЛ заняла шестое место по доходу среди европейских футбольных лиг в сезоне-2017/18

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По сумме доходов за сезон-2017/18 Российская премьер-лига (РПЛ) уступила только пяти ведущим чемпионатам Европы.
РПЛ заняла шестое место по доходу среди европейских футбольных лиг в сезоне-2017/18
  • ©pixabay.com

РПЛ стала шестой лигой в Европе по общему доходу за сезон-2017/18. Как сообщается в исследовании аудиторской компании Deloitte, сумма составила €813 млн.

Первое место по общему доходу занимает Английская премьер-лига — €5,44 млрд. Далее идут чемпионаты Германии (€3,168 млрд), Испании (€3,073 млрд), Италии (€2,217 млрд) и Франции (€1,692 млрд). Главным источником доходов топ-5 чемпионатов является продажа прав на трансляции.

Ранее сообщалось, что в летнем Кубке «Матч Премьер» сыграют «Краснодар», «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.

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