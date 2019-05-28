Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
- © РИА Новости
Фёдор Чалов получил более половины голосов болельщиков в гонке за звание лучшего игрока 30-го тура РПЛ. Нападающий ЦСКА оформил дубль в матче против «Крыльев Советов» (6:0).
Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 30-го тура стал Федор Чалов!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 28 мая 2019 г.
⠀
📊 Он набрал 27540 голосов (53,71%) пользователей ВКонтакте!
⠀
⚽️ В матче с «Крыльями» Чалов оформил дубль!#ИгрокТура#ЦСКАpic.twitter.com/DVyyJwvqEV
Благодаря двум голам в последнем туре Чалов выиграл гонку бомбардиров, финишировав с результатом в 15 голов за 30 матчей.
Ранее Чалов заявил, что хочет почувствовать вкус европейского футбола.