Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

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По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
  • © РИА Новости

Фёдор Чалов получил более половины голосов болельщиков в гонке за звание лучшего игрока 30-го тура РПЛ. Нападающий ЦСКА оформил дубль в матче против «Крыльев Советов» (6:0).

Благодаря двум голам в последнем туре Чалов выиграл гонку бомбардиров, финишировав с результатом в 15 голов за 30 матчей.

Ранее Чалов заявил, что хочет почувствовать вкус европейского футбола.

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