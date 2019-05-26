Адиев покинет «Анжи» по истечении контракта

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что покинет занимаемую должность по окончании соглашения с клубом.

«Мой контракт заканчивается в июне, я покидаю «Анжи». Думаю, руководство клуба и болельщики в моём уходе не могут меня винить. Зимой у меня были предложения, но я остался. Благодарен руководству «Анжи» за возможность работы в премьер-лиге, спасибо болельщикам за поддержку», — приводит слова Адиева РИА Новости.

41-летний специалист возглавил «Анжи» летом 2018 года. Под его руководством команда, испытывающая финансовые сложности со старта сезона, заняла 15-е место и вылетела из РПЛ в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что «Урал» победил «Анжи» в заключительном туре РПЛ.