Тренер сборной Финляндии рассказал о давлении на команду перед полуфиналом ЧМ

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Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказал мнение о давлении на команду перед полуфиналом чемпионата мира с Россией.
Тренер сборной Финляндии рассказал о давлении на команду перед полуфиналом ЧМ
  • Reuters

«Это будет тяжёлая игра для нас. Но и на россиян будет оказано давление, потому что если они вновь проиграют, для них это также будет плохо, потому что это сборная России. Это очень сильная команда, и они хорошо выглядят на данный момент. Давление всегда присутствует, и его даже больше. Мы хотим победить. Я знаком с их менталитетом, интересно будет посмотреть на то, как они будут справляться с этим давлением, если что-то пойдёт не так», — заявил Ялонен.

Матч Россия — Финляндия состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что финские хоккеисты сыграли в футбол накануне полуфинала ЧМ с Россией.

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