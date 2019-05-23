Чехия победила Германию и встретится с Канадой в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Reuters

Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счётом 5:1 в пользу чешской команды. Победу сборной Чехии принесли шайбы Якуба Ворачека, Доминика Кубалика, Ондржея Палата и Яна Коваржа, оформившего дубль. В составе сборной Германии отличился Франк Мауэр. Соперником чехов в полуфинале турнира станет команда Канады. Матч состоится 25 мая. Ранее сообщалось, что Канада в овертайме обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.