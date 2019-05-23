Форвард сборной США Хьюз назвал причины поражения от России

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Форвард сборной США Джек Хьюз в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поражение от национальной команды России в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Форвард сборной США Хьюз назвал причины поражения от России
  • © Григорий Сысоев / РИА Новости

По словам спортсмена, американцы играли не хуже россиян, но «соперник был более эффективен при реализации своих моментов».

Как отметил Хьюз, он испытывает большое разочарование.

«Не обращаю внимания на две свои голевые передачи, для меня главное — командный успех, а сегодня мы его не достигли», — сказал он.

Вместе с тем 17-летний нападающий уверен, что чемпионат мира позволит ему расти дальше как хоккеисту.

Ранее капитан сборной России Илья Ковальчук прокомментировал победу над национальной командой США.

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