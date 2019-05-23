Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
  • РИА Новости

«Обсуждается два варианта: всё остается как есть, второй — «8 + 17». Большее количество клубов склоняется ко второму варианту, но поддержка есть и у первого варианта. Я против лимита, но неправильно устраивать революцию. В ближайшие годы мы останемся с лимитом. Мне ближе формат «8 + 17» — он позволит сделать нам шаг вперёд», — цитирует Дюкова Sport24.

Также Дюков выразил уверенность, что формат лимита на легионеров «8 + 17» принудит клубы аккуратнее подписывать легионеров.

Ранее глава РФС отметил уровень организации финала Кубка России по футболу в Самаре.

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