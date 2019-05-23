Сорокин доволен решением ФИФА о количестве участников ЧМ-2022

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин одобряет решение организации отказаться от увеличения числа участников на мировом первенстве 2022 года, которое пройдёт в Катаре.

«Взвешенный и правильный итог. Увеличение числа команд было полностью завязано на логистических вопросах, связанных с участием соседних стран. По всей видимости, необходимой конфигурации не нашлось. В целом расширение — это комплексное решение, влекущее за собой массу сдвигов в организационном процессе. Это не только большее количество участников, но и увеличение объектов размещения, огромное количество болельщиков. Это настоящий вызов, принять который без помощи соседей невозможно», — сказал Сорокин в разговоре с корреспондентом RT.

В настоящее время на чемпионатах мира по футболу выступают 32 команды. ФИФА рассматривала возможность увеличения количества команд до 48. Чемпионат мира — 2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2022 в Катаре выступят 32 команды.