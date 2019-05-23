Макгрегор уверен, что может победить Мейвезера в реванше

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что если бы их повторный поединок с американским боксёром Флойдом Мейвезером состоялся, то он одержал бы в нём уверенную победу.
Макгрегор уверен, что может победить Мейвезера в реванше
  • Reuters
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com

«Я знаю, что возьму реванш, без лишней скромности. Я бил его в ранних раундах. Помню, как после первого вернулся в угол и сказал тренерам: «Как же это легко!» Он никогда не сталкивался с подобным, его били три первых раунда. Я проиграл, потому что оказался не готов к его способности обходить защиту и не тренировал её для чистого боксёрского поединка. Он вымотал меня, обошёл защиту и финишировал», — заявил Макгрегор в подкасте Тони Роббинса.

В августе 2017-го он проиграл Мейвейзеру боксёрский поединок техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее Макгрегор выразил уверенность, что сразится с Нурмагомедовым ещё раз.

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