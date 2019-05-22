Грищук и Непомнящий вышли в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

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Российские гроссмейстеры Александр Грищук и Ян Непомнящий вышли в полуфинал этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Москве.
Грищук и Непомнящий вышли в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Москве
  • РИА Новости

В четвертьфинале Грищук взял верх над американцем Уэсли Со — 1,5:0,5, а Непомнящий на тай-брейке одержал победу над представителем Китая Вэем И.

Соперником Грищука в полуфинале станет американец Хикара Накамура, победивший россиянина Даниила Дубова, а Непомнящий посоревнуется с поляком Радославом Войташеком, обыгравшим Петра Свидлера.

Ранее сообщалось, что российские шахматисты сыграли первые матчи 1/4 финала Гран-при ФИДЕ.

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