Грищук и Непомнящий вышли в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

Российские гроссмейстеры Александр Грищук и Ян Непомнящий вышли в полуфинал этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Москве.

В четвертьфинале Грищук взял верх над американцем Уэсли Со — 1,5:0,5, а Непомнящий на тай-брейке одержал победу над представителем Китая Вэем И.

Соперником Грищука в полуфинале станет американец Хикара Накамура, победивший россиянина Даниила Дубова, а Непомнящий посоревнуется с поляком Радославом Войташеком, обыгравшим Петра Свидлера.

Ранее сообщалось, что российские шахматисты сыграли первые матчи 1/4 финала Гран-при ФИДЕ.