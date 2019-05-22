Грищук и Непомнящий вышли в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Москве
- РИА Новости
В четвертьфинале Грищук взял верх над американцем Уэсли Со — 1,5:0,5, а Непомнящий на тай-брейке одержал победу над представителем Китая Вэем И.
Соперником Грищука в полуфинале станет американец Хикара Накамура, победивший россиянина Даниила Дубова, а Непомнящий посоревнуется с поляком Радославом Войташеком, обыгравшим Петра Свидлера.
Ранее сообщалось, что российские шахматисты сыграли первые матчи 1/4 финала Гран-при ФИДЕ.