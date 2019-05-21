Российские хоккеисты займут первое место в группе на ЧМ, даже проиграв шведам в две шайбы

Подопечные Ильи Воробьёва имеют математические шансы упустить первое место в группе В чемпионата мира по хоккею.

Перед заключительным туром чемпионата мира по хоккею сборная России возглавляет группу В, имея шесть побед в шести поединках. Подопечные Ильи Воробьёва сохранят первое место в группе, даже проиграв команде Швеции в заключительном туре с разницей в две шайбы. В этом случае россияне опередят соперников по дополнительным показателям. Поражение с разницей в три и больше шайбы опускает сборную России на третью строчку в группе.

Встреча между сборными командами России и Швеции состоится 21 мая. Начало матча — в 21:15 мск.

Ранее сообщалось, что Ворачек стал самым результативным хоккеистом в истории сборной Чехии на одном ЧМ.