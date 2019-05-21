Мхитарян сожалеет, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы
- Reuters
«Рассмотрев все варианты, я был вынужден принять решение пропустить финал с «Челси», — написал спортсмен в своём Twitter.
Он отметил, что подобные матчи редко бывают в карьере любого игрока и он будет переживать за свою команду.
«Хочу признаться, что мне очень больно, потому что не смогу принять участие в финале турнира. Давайте выиграем трофей!» — говорится в сообщении Мхитаряна.
Матч состоится 29 мая в столице Азербайджана Баку.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку.