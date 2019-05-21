Мхитарян сожалеет, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы

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Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал тот факт, что ему придётся пропустить финал футбольной Лиги Европы с «Челси».
Мхитарян сожалеет, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы
  • Reuters

«Рассмотрев все варианты, я был вынужден принять решение пропустить финал с «Челси», — написал спортсмен в своём Twitter.

Он отметил, что подобные матчи редко бывают в карьере любого игрока и он будет переживать за свою команду.

«Хочу признаться, что мне очень больно, потому что не смогу принять участие в финале турнира. Давайте выиграем трофей!» — говорится в сообщении Мхитаряна.

Матч состоится 29 мая в столице Азербайджана Баку.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку.

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