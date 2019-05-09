Тренер «Аякса»: в матче с «Тоттенхэмом» мы увидели жестокую сторону футбола

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Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от лондонского «Тоттенхэма» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Тренер «Аякса»: в матче с «Тоттенхэмом» мы увидели жестокую сторону футбола
  • Reuters

«Сегодня нам пришлось увидеть жестокую сторону футбола. Но мы должны двигаться дальше. «Аякс» был очень близок к победе, игроки понимают это. Потребуется время, чтобы пережить нашу неудачу», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, игроки его команды заслуживали выхода в финал, но допустили небрежность, в то время как «Тоттенхэм» не сдавался и верил в свой успех.

«В какой-то момент они стали создавать больше моментов, а мы недостаточно хорошо действовали на контратаках. Если бы сами забили в том эпизоде, когда попали в штангу, всё было бы кончено», — добавил тен Хаг.

«Тоттенхэм» в гостях одолел «Аякс» со счётом 3:2, проигрывая в два мяча после первого тайма. Первая игра, прошедшая в Англии, завершилась в пользу амстердамского коллектива — 1:0. Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино вышли в финал за счёт большего количества голов в гостях.

Ранее Лукас Моура заплакал, услышав реакцию комментаторов на его победный гол «Аяксу».

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