Кадыров высказался о приговоре футболистам Кокорину и Мамаеву

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Кадыров высказался о приговоре футболистам Кокорину и Мамаеву
  • Reuters

Как он заявил РБК, спортсмены совершили большую ошибку, но в подобную ситуацию мог попасть любой человек. До этого он говорил, что готов рассмотреть возможность приглашения игроков в грозненский «Ахмат».

«При этом чётко осознаём, что Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс», — сказал Кадыров.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

Ранее гражданская жена Кокорина Дарья Валитова выразила мнение, что карьера нападающего подошла к концу.

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