Хет-трик Лукаса Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов УЕФА

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Лондонский «Тоттенхэм» сумел вырвать победу у «Аякса», уступая 0:2 после первого тайма матча, и выйти в финал Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась в Амстердаме, завершилась со счётом 2:3. 

В составе хозяев забивали Матейс де Лигт и Хаким Зийеш. У «Тоттенхэма» хет-трик на счету Лукаса Моуры.

По сумме двух матчей счёт 3:3, «Тоттенхэм» победил за счёт большего количества голов, забитых на выезде.

Теперь лондонский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов. Решающий матч за трофей состоится в Мадриде 1 июня, соперником «Тоттенхэма» станет «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Аякс» стал первым голландским клубом, забившим 150 голов в ЛЧ.

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