Моуринью отказался назвать клуб, в котором продолжит карьеру

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что испытывает гордость, получая предложения работы от разных клубов, однако не желает обсуждать процесс переговоров.

«Я уважаю клубы. Каждая команда, которая интересуется моими услугами, пытается связаться со мной, верит, что я могу быть правильным человеком. Это заставляет меня гордиться. В конце концов я выберу один клуб, но я не из числа людей, которые будут это обсуждать», — заявил Моуринью в интервью beIN Sports.

Среди претендентов на португальского специалиста пресса называет итальянскую «Рому» и шотландский «Селтик».

Ранее Моуринью раскритиковал «Барселону» за четвёртый пропущенный мяч от «Ливерпуля».