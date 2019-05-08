Моуринью отказался назвать клуб, в котором продолжит карьеру

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Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что испытывает гордость, получая предложения работы от разных клубов, однако не желает обсуждать процесс переговоров.
Моуринью отказался назвать клуб, в котором продолжит карьеру
  • Reuters

«Я уважаю клубы. Каждая команда, которая интересуется моими услугами, пытается связаться со мной, верит, что я могу быть правильным человеком. Это заставляет меня гордиться. В конце концов я выберу один клуб, но я не из числа людей, которые будут это обсуждать», — заявил Моуринью в интервью beIN Sports.

Среди претендентов на португальского специалиста пресса называет итальянскую «Рому» и шотландский «Селтик».

Ранее Моуринью раскритиковал «Барселону» за четвёртый пропущенный мяч от «Ливерпуля».

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