Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.

«МакКокаин — ты здесь единственная трусливая крыса, которую я вижу. Единственные вещи, которые ты можешь разбивать, — это смартфоны, автобусы и кокаиновые дорожки. Ты наркоман! Надеюсь, мы однажды встретимся лицом к лицу», — написал в Twitter российский боец.

Тайсумов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Зелим Имадаев, Хабиб Нурмагомедов и его брат Абубакар выступят на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Конор Макгрегор назвал дагестанских бойцов «крысами».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отменил тур по Великобритании.