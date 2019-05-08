Футболист ЦСКА считает, что его команда обязана победить «Зенит»
- РИА Новости
«Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов. То, что «Зенит» досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге», — цитируют Нисимуру «Известия».
Встреча состоится 12 мая на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, набрав 58 очков. ЦСКА занимает четвёртое место с 45 баллами.
Ранее агент Марио Фернандеса опроверг слухи о переговорах с «Зенитом».