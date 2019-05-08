Футболист ЦСКА считает, что его команда обязана победить «Зенит»

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Форвард московского ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Футболист ЦСКА считает, что его команда обязана победить «Зенит»
  • РИА Новости

«Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов. То, что «Зенит» досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге», — цитируют Нисимуру «Известия».

Встреча состоится 12 мая на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, набрав 58 очков. ЦСКА занимает четвёртое место с 45 баллами.

Ранее агент Марио Фернандеса опроверг слухи о переговорах с «Зенитом».

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