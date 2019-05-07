Капитан «Атлетико» Годин объявил об уходе из клуба
- ©Mutsu Kawamori/AFLO
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«Атлетико» был моей семьёй, моим клубом и домом, очень тяжело прощаться. Я провёл здесь замечательное время и хотел бы поблагодарить каждого из вас. Самая замечательная часть моей карьеры и жизни подошла к концу. Я горд быть частью истории «Атлетико», — приводит слова Година Twitter клуба.
Футболист выступал за мадридский коллектив с 2010 года. Ожидается, что Годин подпишет контракт с миланским «Интером».
Ранее сообщалось, что агент Фернандеса опроверг слухи о переговорах с «Зенитом».