Капитан «Атлетико» Годин объявил об уходе из клуба

На специальной пресс-конференции уругвайский защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба.

«Атлетико» был моей семьёй, моим клубом и домом, очень тяжело прощаться. Я провёл здесь замечательное время и хотел бы поблагодарить каждого из вас. Самая замечательная часть моей карьеры и жизни подошла к концу. Я горд быть частью истории «Атлетико», — приводит слова Година Twitter клуба.

Футболист выступал за мадридский коллектив с 2010 года. Ожидается, что Годин подпишет контракт с миланским «Интером».

Ранее сообщалось, что агент Фернандеса опроверг слухи о переговорах с «Зенитом».