«Наполи» вырвал победу в матче с «Кальяри» благодаря голу с пенальти на 98-й минуте
- Reuters
Встреча, прошедшая в Неаполе на «Сан-Паоло», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Кальяри» забил первым. На 63-й минуте отличился Леонардо Паволетти.
«Наполи» ответил голами Дриса Мертенса, забившего на 85-й минуте, и Лоренцо Инсинье, реализовавшего пенальти на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте.
«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 73 очка. «Кальяри» с 40 очками остался 12-м.
Ранее сообщалось, что «Рома» упустила победу над «Дженоа» в матче Серии А.