«Наполи» вырвал победу в матче с «Кальяри» благодаря голу с пенальти на 98-й минуте

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Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Кальяри» в матче 35-го тура итальянской Серии А.
«Наполи» вырвал победу в матче с «Кальяри» благодаря голу с пенальти на 98-й минуте
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Неаполе на «Сан-Паоло», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Кальяри» забил первым. На 63-й минуте отличился Леонардо Паволетти.

«Наполи» ответил голами Дриса Мертенса, забившего на 85-й минуте, и Лоренцо Инсинье, реализовавшего пенальти на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 73 очка. «Кальяри» с 40 очками остался 12-м.

Ранее сообщалось, что «Рома» упустила победу над «Дженоа» в матче Серии А.

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