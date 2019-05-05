Фёдор Емельяненко: пока не планирую баллотироваться в президенты России

Российский боец смешанных единоборств, член политической партии «Единая Россия» Фёдор Емельяненко рассказал, готов ли баллотироваться на должность президента страны после окончания спортивной карьеры.

«Планирую ли баллотироваться на должность президента России после окончания карьеры? Владимир Владимирович, похоже, чувствует себя хорошо, так что пока нет. Его только недавно переизбрали, кажется, у него ещё 4,5 года», — заявил боец журналистам.

Во время предвыборной кампании 2018 года Емельяненко был доверенным лицом Владимира Путина.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что не принял решения насчёт продолжения карьеры.