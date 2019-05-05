Фёдор Емельяненко: пока не планирую баллотироваться в президенты России

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Российский боец смешанных единоборств, член политической партии «Единая Россия» Фёдор Емельяненко рассказал, готов ли баллотироваться на должность президента страны после окончания спортивной карьеры.
Фёдор Емельяненко: пока не планирую баллотироваться в президенты России
  • © Amy Sanderson
  • globallookpress.com

«Планирую ли баллотироваться на должность президента России после окончания карьеры? Владимир Владимирович, похоже, чувствует себя хорошо, так что пока нет. Его только недавно переизбрали, кажется, у него ещё 4,5 года», — заявил боец журналистам.

Во время предвыборной кампании 2018 года Емельяненко был доверенным лицом Владимира Путина.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что не принял решения насчёт продолжения карьеры.

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