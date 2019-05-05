Президент «Зенита» заявил, что команда будет ставить задачи европейского уровня

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев после победы в чемпионате России по футболу заявил, что команда теперь будет ставить перед собой задачи европейского уровня.

«У нас много ребят, выигравших чемпионат впервые. Это значит лишь одно: надо еще брать титулы. Как говорится, а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира. Будем ставить задачи уже европейского уровня», — цитирует Медведева Sport24.

При этом он отметил, что первой задачей «Зенита» в Лиге чемпионов будет выход из группы.

«Зенит» стал чемпионом страны за три тура до завершения чемпионата России. Для сине-бело-голубых это золото стало пятым в истории первенства.

Ранее РФС поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.