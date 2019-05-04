Рапиристка Дериглазова завоевала золото на этапе КМ в Германии

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Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в немецком Таубербишофсхайме.
Рапиристка Дериглазова завоевала золото на этапе КМ в Германии
  • © РИА Новости

В финале российская спортсменка одолела соотечественницу Анастасию Иванову — 13:7.

Третье место поделили между собой Исаора Тибю из Франции и представительница Италии Эрика Чипресса.

Ранее сообщалось, что Бородачёв и Никитина выиграли ЧР по фехтованию.

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