Рапиристка Дериглазова завоевала золото на этапе КМ в Германии

Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в немецком Таубербишофсхайме.

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В финале российская спортсменка одолела соотечественницу Анастасию Иванову — 13:7. Третье место поделили между собой Исаора Тибю из Франции и представительница Италии Эрика Чипресса. Ранее сообщалось, что Бородачёв и Никитина выиграли ЧР по фехтованию.