Рапиристка Дериглазова завоевала золото на этапе КМ в Германии
Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в немецком Таубербишофсхайме.
- © РИА Новости
В финале российская спортсменка одолела соотечественницу Анастасию Иванову — 13:7.
Третье место поделили между собой Исаора Тибю из Франции и представительница Италии Эрика Чипресса.
Ранее сообщалось, что Бородачёв и Никитина выиграли ЧР по фехтованию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен