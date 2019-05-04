Боксёры Джейкобс и Альварес устроили потасовку на церемонии взвешивания
- Reuters
В ходе церемонии взвешивания перед боем мексиканца Сауля Альвареса с американцем Дэниелом Джейкобсом между спортсменами произошла стычка. Погасить конфликт удалось охране, которая вовремя вмешалась в инцидент. Видео доступно на официальной странице DAZN в Twitter.
Бой между Альваресом и Джейкобсом состоится в ночь с 4 на 5 мая в американском Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что британский промоутер уверен в скором завершении карьеры Лебедевым.