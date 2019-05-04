Боксёры Джейкобс и Альварес устроили потасовку на церемонии взвешивания

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В преддверии объединительного боя в среднем весе чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) Сауль Альварес устроил потасовку с обладателем пояса Международной боксёрской федерации (IFB) Дэниелом Джейкобсом.
Боксёры Джейкобс и Альварес устроили потасовку на церемонии взвешивания
  • Reuters

В ходе церемонии взвешивания перед боем мексиканца Сауля Альвареса с американцем Дэниелом Джейкобсом между спортсменами произошла стычка. Погасить конфликт удалось охране, которая вовремя вмешалась в инцидент. Видео доступно на официальной странице DAZN в Twitter

Бой между Альваресом и Джейкобсом состоится в ночь с 4 на 5 мая в американском Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что британский промоутер уверен в скором завершении карьеры Лебедевым.

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