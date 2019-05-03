«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи» в 27-м туре РПЛ

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Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи» в 27-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 3:1.

Гости вышли вперёд в первом тайме благодаря голу Павла Долгова. После перерыва игрок «Енисея» Александр Соболев оформил дубль, а в конце матча его одноклубник Фегор Огуде установил окончательный счёт.

На 58-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве из-за удаления Роланда Гиголаева.

Таким образом, «Енисей» набрал 19 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата России. «Анжи» находится на 15-й позиции, опережая красноярцев на один балл.

Ранее сообщалось, что Дзюба назван игроком месяца в РПЛ.

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