«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи» в 27-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 3:1.
Гости вышли вперёд в первом тайме благодаря голу Павла Долгова. После перерыва игрок «Енисея» Александр Соболев оформил дубль, а в конце матча его одноклубник Фегор Огуде установил окончательный счёт.
На 58-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве из-за удаления Роланда Гиголаева.
Таким образом, «Енисей» набрал 19 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата России. «Анжи» находится на 15-й позиции, опережая красноярцев на один балл.
Ранее сообщалось, что Дзюба назван игроком месяца в РПЛ.