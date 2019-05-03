Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный государством автомобиль

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина объявила, что продала автомобиль, который ей подарило государство за успехи на ОИ.

Об этом она рассказала в своём Instagram.

По её словам, причиной продажи послужили высокие траты на содержание машины даже в том случае, когда она на ней не ездила.

Она отметила, что её нравилось ездить на этом автомобиле три года, и выразила благодарность государству за такой подарок.

Шишкина завоевала золото на Олимпиадах в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016).

Ранее сообщалось, что Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире.