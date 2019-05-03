Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный государством автомобиль
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- РИА Новости
Об этом она рассказала в своём Instagram.
По её словам, причиной продажи послужили высокие траты на содержание машины даже в том случае, когда она на ней не ездила.
Она отметила, что её нравилось ездить на этом автомобиле три года, и выразила благодарность государству за такой подарок.
Шишкина завоевала золото на Олимпиадах в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016).
Ранее сообщалось, что Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире.