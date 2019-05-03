Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный государством автомобиль

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина объявила, что продала автомобиль, который ей подарило государство за успехи на ОИ.
Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный государством автомобиль
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в своём Instagram.

По её словам, причиной продажи послужили высокие траты на содержание машины даже в том случае, когда она на ней не ездила.

Она отметила, что её нравилось ездить на этом автомобиле три года, и выразила благодарность государству за такой подарок.

Шишкина завоевала золото на Олимпиадах в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016).

Ранее сообщалось, что Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире.

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